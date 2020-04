Stiri pe aceeasi tema

- Plictisitii si curajosii au luat in stapanire autostrazile pustii din capitala Nigeriei, Abuja, pentru a se recrea si a face activitate fizica, in contextul in care tara a impus masuri stricte de carantina pentru a limita raspandirea noului coronavirus, informeaza Reuters luni. Vehiculele au disparut…

- Autoritatile turce au ordonat, vineri, locuitorilor din 31 de localitati, intre care Istanbul si Ankara, sa ramana in case timp de 48 de ore, in cadrul noilor masuri stricte pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.Ministerul de Interne a anuntat ca ordinul va ramane…

- Toate scolile din Marea Britanie se vor inchide incepand de vineri dupa-amiaza, pe termen nedeterminat, pentru a ajuta la limitarea epidemiei de COVID-19, a anuntat miercuri ministrul educatiei, Gavin Williamson, transmit Reuters si dpa, citate de agerpres.ro.

- Olanda va inchide granitele pentru toti cetatenii din afara UE, a anuntat marti premierul olandez Mark Rutte pentru postul de televiziune NOS dupa un summit prin videoconferinta cu alti lideri ai Uniunii Europene, pe fondul pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Ministerul de Externe i-a sfatuit…

- Bursa a fost inchisa marti pe termen nedefinit in Filipine, prima tara din lume care ia o astfel de masura din cauza epidemiei cu noul coronavirus, relateaza AFP si Reuters.Tranzactiile sunt suspendate incepand de marti "pana la noi ordine", in conformitate cu dispozitiile presedintelui tarii…

- Filipine este prima țara din lume care inchide bursa, potrivit Reuters. Tranzacțiile au fost suspendate de azi de catre președintele țarii, Rodrigo Duterte. Numarul persoanelor diagnosticate a ajuns la 142,...

- Muzeul Luvru din Paris a anuntat vineri ca se va inchide incepand cu ora 17:00 GMT "pana la noi ordine" din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters si AFP. "In conformitate cu directivele guvernamentale, Muzeul Luvru se inchide vineri, 13 martie, la ora 18:00 (17:00 GMT), pana la noi ordine",…

- Georgia a anuntat, miercuri, ca a inregistrat primul caz de contaminare cu noul coronavirus, fiind si primul in Caucazul de Sud, potrivit AFP."Un cetatean georgian a fost testat pozitiv cu noul coronavirus", a declarat, in timpul unei conferinte de presa, ministrul georgian al Sanatatii. …