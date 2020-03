CORONAVIRUS, Galaţi: Apel public al Prefecturilor Galaţi şi Brăila Primul caz de infectare cu Covid 19, din Galati, confirmat sambata, 07 martie 2020, baga in alerta autoritatile care au demarat o ampla actiune de identificare rapida a tuturor persoanelor cu care barbatul de 72 de ani a intrat in contact dupa aterizarea pe Aeroportul Otopeni in data de 29 februarie. ”Avand in vedere confirmarea infectarii cu noul coronavirus (COVID-19) a barbatului de 72 de ani din Galati, care este al 13-lea caz pe teritoriul Romaniei, tinand cont de nevoia de sprijin pentru identificarea rapida a tuturor persoanelor cu care barbatul de 72 de ani a intrat in contact dupa… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Autoritățile romane au lansat un apel public, sambata seara tarziu, pentru a fi identificate cat mai rapid toate persoanele cu care barbatul in varsta de 72 d ani din Galați, cel de-al 13-lea cz confirmat de infectare cu coronavirus, a intrat in contact. Barbatul s-a intors in Romania, din Lombardia,…

Autoritațile incearca sa-i identifice pe cei cu care barbatul de 72 de ani a intrat in contact dupa aterizarea pe aeroportul Otopeni, in condițiile in care pacientul a luat microbuzul ca sa ajunga la Galați.Este vorba despre un microbuz cu plecare din București, Gara de Nord, in data de 29 februarie,…

Barbatul, in varsta de 72 de ani, a aterizat pe aeroportul Otopeni si a urcat intr-un microbuz, circuland pe ruta Bucuresti – Urziceni – Buzau – Braila – Galati. Autoritatile ii cauta pe toti cei cu care galateanul a intrat in contact in timpul calatoriei, dupa ce rezultatele analizelor au confirmat…

