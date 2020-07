Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din județul Cluj reușesc în continuare sa țina sub control numarul cazurilor noi de coronavirus, deși la nivel național s-a înregistrat o creștere semnificativa în ultimele zile. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: Total…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Buzau ia in calcul varianta de a transforma sectiile de ORL si Oftalmologie in spatiu destinat tratarii bolnavilor de COVID-19, in contextul cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus in judet, ceea ce a dus la aglomerarea spitalelor, anunța…

- La moment, in instituțiile spitalicești sint internați 61 copii infectați cu noul Coronavirus. Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 9018 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1030 in Transnistria. {{444246}}In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 Chișinau,…

- Ministerul spaniol al sanatatii a raportat luni ca nu s-au inregistrat noi decese din cauza infectiei cu noul coronavirus, bilantul actualizat al deceselor COVID-19 ramanand neschimbat, respectiv, de 27.127, statistici anuntate duminica. Potrivit comunicatului, numarul total al infectiilor cu coronavirus…

- Numarul cazurilor de coronavirus din lume a depașit luni dimineața 4,8 milioane, iar cel al deceselor 316.000, cu peste 1,8 milioane infectate cu Sars-Cov-2 declarate vindecate, potrivit centralizarii de pe Worldometers. Cele mai noi informații despre pandemie: 07:16Aproape 35.000 de teste pentru Covid-19…

- Specialiștii sund de parere ca nu exista riscul de a te infecta cu noul coronavirus daca intri in apa marii. Potrivit raportului Consiliului Național de Cercetare din Spania , noul coronavirus, la fel ca și alte virusuri, ar fi „diluat” in apa marii. In plus, sarea din apa ar diminua, de asemenea, gradul…

- Trei fotbalisti de la echipa spaniola Betis Sevilla au fost testați pozitiv, sambata, pentru coronavirus, a anunțat postul de radio spaniol Cadena Ser. Doi dintre cei jucatori de la Betis poseda anticorpi precoci, ceea ce indica o prezenta recenta a virusului in organism. Cei trei jucatori au intrat…