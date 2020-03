Coronavirus: Frontierele elveţiene rămân deschise după impunerea carantinei în nordul Italiei Guvernul elvetian a anuntat ca urmareste indeaproape situatia din Italia dupa decretul de punere in carantina a unei parti din nordul tarii, in contextul in care frontierele helvetice raman deschise, informeaza duminica AFP.



In Elvetia, 264 de persoane au fost testate pozitiv cu coronavirus. In cantonul elvetian Tessin, situat la granita cu Italia, cel mai important focar al epidemiei in Europa, numarul cazurilor a continuat sa creasca, depasind 45, potrivit ultimului bilant oficial publicat sambata.



In fata rapidei evolutii a situatiei, Tessin a interzis incepand de vineri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

