- SUA si Canada au decis sa prelungeasca inchiderea partiala a frontierei lor comune cu inca o luna, din cauza pandemiei cu noul tip de coronavirus, a anuntat sambata premierul canadian Justin Trudeau, informeaza AFP, potrivit AGERPRES."Confirm astazi ca SUA si Canada au ajuns la un acord pentru…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a avertizat joi ca vor trebui sa treaca "inca multe saptamani" inainte de redeschiderea completa a frontierei dintre Canada si Statele Unite, inchisa deplasarilor neesentiale de peste trei saptamani din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Justin…

- SUA si Canada au convenit sa inchida temporar granita comuna pentru toate deplasarile 'neesentiale', a anuntat miercuri pe Twitter presedintele american Donald Trump, informeaza dpa si AFP. 'Pe baza unui acord reciproc, vom inchide temporar frontiera noastra de nord cu Canada…

- Premierul canadian Justin Trudeau a facut apel la concetatenii sai sa fie uniti in fata crizei noului coronavirus si a avertizat impotriva discriminarii membrilor comunitatii chineze din Canada, relateaza AFP. "Nu este permisa in tara noastra discriminarea alimentata de teama si dezinformare",…