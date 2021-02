Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300.000 de elevi francezi vor fi supusi saptamanal testelor antigen pentru COVID-19 cu prelevare din saliva, pentru a controla evolutia patogenului si a putea tine scolile deschise, a anuntat miercuri ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, citat de EFE.

- "Categoria prioritara sunt copiii scolarizati pentru a identifica, fara a-i deranja prea mult, cazurile pozitive cu scopul de a prezerva si proteja scolile, care dorim sa ramana deschise cat mai mult timp posibil", a spus ministrul, care a reiterat ca se incearca evitarea unui lockdown strict, precum…

- In ultimele saptamani cazurile de infectare cu coronavirus au scazut considerabil. Unul dintre motive, spun specialiștii, este acela conform caruia oamenii prefera sa iși faca testul rapid, pe care il gasesc in farmacie, decat un test PCR care costa mult mai mult. Conform unei analize a Consiliului…

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a anuntat marti o noua extindere a vaccinarilor impotriva maladiei COVID-19 in urma criticilor care au vizat lentoarea cu care a inceput aceasta campanie in Franta, informeaza AFP. Guvernul de la Paris le va permite "in zilele urmatoare" francezilor…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat luni pe Twitter ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters. Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a mentionat Veran. El a…

- Președintele francez a fost testat pentru SARS-CoV-2 dupa ce a prezentat simptome specifice. Palatul Elysee a anunțat ca Macron a intrat in autoizolare pentru o saptamana. In timpul autoizolarii va continua sa lucreze și sa-și desfașoare activitațile obișnuite de la distanța.Nu au fost oferite detalii…

- Ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, a afirmat marti ca tara recastiga controlul asupra epidemiei, insa nu este pregatita sa relaxeze al doilea lockdown national, transmite Reuters. Dupa ce interdictiile de deplasare pe timp de noapte aplicate in marile orase la mijlocul lunii…