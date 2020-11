Stiri pe aceeasi tema

- Singapore intentioneaza sa foloseasca teste rapide COVID-19 pentru evenimente precum nunti si conferinte de afaceri pe masura ce orasul-stat are in vedere redeschiderea in continuare a economiei, a anuntat marti Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters, citata de AGERPRES.Singapore s-a confruntat…

- Slovacia intentioneaza sa testeze toti cetatenii cu varste mai mari de 10 ani, in cadrul masurilor de combatere a COVID-19, a anuntat sambata premierul slovac Igor Matovic, intr-o conferinta de presa la Bratislava, informeaza agentiile de presa TASR si dpa.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de…

- Calatorii din intreaga Europa, inclusiv romanii, ar putea scapa de plasarea in carantina. Uniunea Europeana are in plan introducerea unui sistem de testare COVID-19, acceptat de toate statele membre. Saptamana trecuta statele membre UE au convenit asupra unui sistem ”semafor” prin care sa poata fi monitorizata…

- Dragi Romani, Ati vazut ca poti scapa de frica de Covid 19 in citeva minute. Testul pe care i l-am facut colegei mele, Gabriela Calitescu, a facut peste 2 milioane de vizualizari printre Romanii de Pretutindeni! Gabriela nu era speriata dar a dorit sa stie daca a avut Covid 19 sau daca are. Rezultatul…

- Dezvoltarea unor teste rapide pentru detectarea Covid-19 a declanșat o urgența globala: Donald Trump a anunțat distribuirea a 150 de milioane in Statele Unite și OMS a promis 120 de milioane țarilor sarace, cu condiția ca fondurile sa fie gasite. In timp ce pandemia a ucis mai mult de un milion de…

- In Finlanda, cainii te „testeaza” pentru COVID-19. Acestia sunt cei care detecteaza daca o persoana are Covid-19. Pasagerii sustin un test gratuit in aeroport si nu au contact direct cu cainii.

- Un test rapid poate diagnostica cu exactitate infecția cu noul coronavirus in numai 90 de minute fara a fi nevoie de un laborator specializat, spun oamenii de știința. Studiul realizat de Imperial College London a aratat ca „lab-on-a-chip” a dat rezultate comparabile testelor actuale pentru Covid-19.…

- Grupul farmaceutic elvetian Roche a anuntat marti lansarea, la sfarsitul lunii septembrie, a unui test de depistare a noului coronavirus, care va da rezultatele in 15 minute, relateaza AFP.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 109: Javrelor! Leprelor! Aici este vorba despre…