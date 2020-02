Stiri pe aceeasi tema

- Franta s-a angajat sa aiba o contributie de 90 de milioane de euro la viitoarea Academie a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care va avea sediul la Lyon (zona central-estica a Frantei), a anuntat luni OMS, relateaza AFP preluat de agerpres.Anuntul survine dupa o intalnire luni intre…

- Un avion al companiei TAROM, ce efectua o cursa Paris-București, a fost „deturnat” de un șoarece. Cursa TAROM – Air France a decolat de pe Aeroportul Charles de Gaulle din Paris cu destinația București. The post Un avion TAROM, deturnat de un… șoarece! appeared first on Renasterea banateana .

- A patra victima a coronavirusului in Italia este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Epidemia se raspandeste. Autoritatile italiene incep controale la intrarea in tara, in special la Vo' Euganeo, epicentrul raspandirii cu coronavirus in regiunea Veneto. Este vorba despre una dintre…

- Pilotul unui avion a decis sa se intoarca de unde decolase, duminica, din cauza unei rozatoare descoperite la bordul aeronavei, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a companiei TAROM.Cursa TAROM/Air France RO9382/AF5048, duminica, dinspre Paris - Charles de Gaulle catre București - Henri Coanda,…

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a declarat ca noi cazuri de infectare cu coronavirusul depistat in China la finalul anului trecut sunt „foarte posibile” in Franta si ca autoritatile sanitare sunt pregatite in cazul unei epidemii, scrie Reuters.Duminica, Varan a afirmat si ca…

- Olivier Veran, ministrul francez al Sanatatii, a declarat ca exista riscul “credibil” ca epidemia de coronavirus sa se transforma intr-o pandemie, ajungand sa se raspandeasca in intreaga lume, potrivit...

- Autoritațile de la Beijing au anunțat ca au fost de acord ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sa trimita experti internationali "cat mai curand posibil" in China pentru a ajuta la intelegerea noului coronavirus si pentru a ghida raspunsul global la epidemie, a anuntat marti OMS.Beijingul a afirmat,…

- "Trebuie sa câștigam". Venita la Festivalul Sundance cu "Hillary", seria documentara autobiografica, Hillary Clinton a declarat ca Statele Unite nu își pot "permite înca patru ani" cu Donald Trump și ca va face "tot posibilul" pentru asigura…