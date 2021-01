Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Maracineanu, ministrul francez al Sportului, a solicitat mai multe garantii sanitare din partea britanicilor, inainte ca selectionata Frantei sa se deplaseze in Irlanda si Anglia cu ocazia meciurilor din cadrul Turneului celor Sase Natiuni la rugby, care va debuta luna viitoare, informeaza presa…

- Senatul a cerut verificarea de catre Ministerul Sanatații și Direcția de Sanatate Publica a adeverinței medicale pe care senatoarea Diana Șoșoaca o folosește ca sa umble fara masca de protecție.Senatul a cerut sa se verifice daca bolile trecute in adeverința fac parte din categoria ”bolilor care afecteaza…

- Senatul a trimis luni adrese catre Ministerul Sanatații și Direcția de Sanatate Publica prin care care verificarea adeverinței medicale care ii permite senatoarei Diana Șoșoaca sa umble fara masca de protecție.

- Majoritatea moldovenilor sunt ingrijorați de siguranța vaccinarii contra Covid-19 și iși doresc asigurarea ca vaccinul a fost utilizat de mult timp fara efecte secundare pentru a-l accepta, potrivit unui nou studiu realizat de Ministerul Sanatații, de comun cu Agenția Naționala pentru Sanatate Publica.

- Salile de fitness din judetul Satu Mare pot fi redeschise, la o zi de la iesirea municipiului Satu Mare din carantina, a anuntat Institutia Prefectului, joi printr-un comunicat de presa. "Institutia Prefectului a gazduit o intalnire cu reprezentantii salilor de fitness din Satu Mare si, in urma discutiilor…

- Ministrul sanatatii: 80% din managerii spitalelor ar trebui schmbați Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, considera ca 80% din managerii spitalelor ar trebui schimbati, iar coordonarea acestora ar trebui sa revina la Ministerul Sanatatii. Într-un interviu televizat, el a…

- Ministerul Tineretului si Sportului a trimis la Ministerul Sanatatii un nou ordin de modificare a procedurilor de evaluare pentru coronavirus a sportivilor, cu teste mai ieftine, omologate in Romania – a anuntat astazi ministrul de resort Ionut Stroe. El a explicat ca, prin folosirea unor teste mai…

- Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca testele rapide COVID-19, ale caror rezultate pot fi comunicate in cateva minute, au fost certificate in Romania! Astfel, aceste teste vor putea fi folosite de sportivii romani in competitiile interne…