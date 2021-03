Stiri pe aceeasi tema

- „S-ar putea ajunge la vaccinarea obligatorie”, a declarat Ministrul sanatatii din Franta, Olivier Veran intr-un interviu acordat postului BFMTV in care a insistat ca nu doreste sa acuze personalul medical, un colectiv care de un an de zile se afla in prima linie a luptei impotriva pandemiei de coronavirus.Ministrul…

- Franta schimba strategia de gestionare a epidemiei, dupa cresterea alarmanta a numarului de cazuri de COVID. In locul masurilor generalizate la nivel national, a inceput sa actioneze local, in zonele devenite focar, cum sunt regiunea Nisa, din sud, si in nord, la Dunkerque. Premierul Jean Castex si…

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a anunțat, miercuri, ca aproape 300.000 de elevi francezi vor fi supusi saptamanal testelor antigen pentru COVID-19 cu prelevare din saliva, potrivit G4Media care citeaza presa franceza. Oficialul a explicat ca in acest mod pandemia va fi ținuta sub control…

- Aproximativ 300.000 de elevi francezi vor fi supusi saptamanal testelor antigen pentru COVID-19 cu prelevare din saliva, pentru a controla evolutia patogenului si a putea tine scolile deschise, a anuntat miercuri ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, citat de EFE. In interventia…

- ‘Aproximativ 10 cazuri suspecte sau confirmate” de infectare cu noua tulpina britanica a coronavirusului au fost depistate pana in prezent in Franta, au anuntat marti autoritatile franceze, care sunt ”ingrijorate” de transmiterea acestei tulpini, relateaza AFP. ‘In acest stadiu, avem in jur de zece…

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a anuntat marti o noua extindere a vaccinarilor impotriva maladiei COVID-19 in urma criticilor care au vizat lentoarea cu care a inceput aceasta campanie in Franta, informeaza AFP. Guvernul de la Paris le va permite "in zilele urmatoare" francezilor…

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a anuntat marti o noua extindere a vaccinarilor impotriva maladiei COVID-19 in urma criticilor care au vizat lentoarea cu care a inceput aceasta campanie in Franta, informeaza AFP. Guvernul de la Paris le va permite "in zilele urmatoare" francezilor…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat luni pe Twitter ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters. Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a mentionat Veran. El a…