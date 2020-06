Coronavirus: Franţa îşi va readuce în ţară producţia de paracetamol Franta a decis sa-si readuca pe teritoriul national productia unei serii de medicamente si materiale sanitare importante in timpul epidemiei de COVID-19, cum este paracetamolul, pentru care a stabilit un termen de trei ani, relateaza joi agentiile AFP si EFE.



''Au fost initiate demersuri cu (laboratoarele) Seqens, Upsa si Sanofi pentru ca, in trei ani, Franta sa fie in masura sa produca, sa ambaleze si sa distribuie paracetamolul'', se arata intr-un comunicat comun emis de ministerele Sanatatii si Economiei, care mentioneaza si alocarea a 200 de milioane de euro pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma rezultatelor unui studiu amplu, publicat de o revista de specialitate, Organizația Mondiala a Sanatații „sfatuiește” sa foloseasca temporar clorochina sau derivații acesteia impotriva Covid-19, pana la analizarea rezultatelor stranse deja de la pacienți din 35 de țari. Spitalele din Anglia și…

- Franta si Germania au propus luni, intr-o declaratie comuna, ca planul de relansare european sa fie dotat cu 500 de miliarde de euro la capitolul cheltuielilor bugetare pentru statele membre UE cele mai afectate de epidemia covid-19, care aproape a paralizat activitatea economica pe continent, relateaza…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta marti cu membri ai Guvernului masurile luate pentru gestionarea epidemiei de coronavirus, la intalnirea de la Cotroceni fiind asteptati premierul Ludovic Orban, seful DSU Raed Arafat si ministrii Internelor, Finantelor, Apararii, Economiei, Sanatatii, Muncii si Transporturilor.

- Franta si Germania au exprimat regret privind decizia presedintelui Donald Trump de suspendare a contributiei Statelor Unite la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in plina criza de coronavirus, conform cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."Este vorba de o decizie regretabila", afirma…

- Cuba a actionat la cererea principatului de 70.000 de locuitori, situat intre doua tari europene foarte afectate de pandemie, Franta si Spania, si care a inregistrat 267 de cazuri dintre care trei decese. "Avem o veste mare: medici si infirmiere specializate in ventilare asistata din Cuba vin sa ne…

- Guvernul Poloniei va putea stabili marjele si preturile maxime la o serie de bunuri selectate, se arata in legislatia propusa pentru a combate efectele negative ale pandemiei de coronavirus (Covid-19) asupra economiei, transmite Reuters potrivit Agerpres. In propunerea care urmeaza sa fie trimisa…

- Turcia a inceput sa foloseasca un medicament importat din China pentru ingrijirea bolnavilor de COVID-19, a anuntat luni ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, potrivit AFP.Oficialul turc nu a precizat numele medicamentului, dar clorochina, folosita de decenii pentru tratarea malariei,…

- Inca patru romani infectati cu coronavirus si-au pierdut viata in afara granitelor Romaniei. Este vorba despre alti trei romani decedati in Italia si unul in Franta. "In conformitate cu informatiile obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana…