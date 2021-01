Stiri pe aceeasi tema

- Franța iși va inchide, incepand de duminica, frontierele pentru toate țarile care nu fac parte din Uniunea Europeana, cu excepția unui „motiv imperios”, in incercarea de a limita raspandirea noilor variante ale coronavirusului, a anunțat vineri premierul Jean Castex, transmite Thelocal.fr.

- Franta isi va inchide de duminica frontierele pentru tarile din afara Uniunii Europene, ''cu exceptia unui motiv imperios'', pentru a incerca sa limiteze raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat vineri premierul Jean Castex, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Orice intrare in Franta si orice…

- Premierul francez Jean Castex a anunțat sambata ca un milion de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in Franța, de la inceperea campaniei, la 27 decembrie 2020, transmite EFE. „Tuturor lucratorilor din domeniul sanitar, tuturor reprezentanților noștri, intregului personal și agenților…

- Președintele francez a fost testat pentru SARS-CoV-2 dupa ce a prezentat simptome specifice. Palatul Elysee a anunțat ca Macron a intrat in autoizolare pentru o saptamana. In timpul autoizolarii va continua sa lucreze și sa-și desfașoare activitațile obișnuite de la distanța.Nu au fost oferite detalii…

- Ungaria va achizitiona vaccinuri impotriva noului coronavirus din tari neoccidentale, precum Rusia sau China, daca sunt disponibile inainte in cantitate mare, a declarat vineri premierul ungar, ultranationalistul Viktor Orban, citat de EFE. "Am comandat 12 milioane de vaccinuri de la producatori…

- Autoritațile franceze pregatesc o varianta de lockdown de lunga durata, care sa țina probabil pana cand vaccinul anti-covid va incepe sa iși faca efectul. Premierul francez, Jean Casteux a declarat ca „Va trebui sa traim cu virusul mult timp” și de aceea guvernul lucreaza la un set de reguli care vor…

- Va trebui "sa traim cu virusul mult timp", spune premierul francez Jean Castex, care anunta ca lucreaza la "reguli" pentru Franta pana la sosirea unui vaccin impotriva noului coronavirus, relateaza editia de sambata a cotidianului francez Le Monde, citata de AFP. "Atat timp cat nu vom avea vaccin, trebuie…

- Peste 10.000 de noi decese provocate de coronavirus au fost inregistrate in lume miercuri, in momentul in care Europa și Statele Unite se confrunta cu al doilea val al pandemiei, a anuntat azi AFP, citata de hotnews . Este prima oara de la inceputul pandemiei cand este atinsa aceasta cifra simbolica…