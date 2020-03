Franta a intrat marti in 'stare de urgenta sanitara' pentru doua luni, dupa publicarea in Monitorul Oficial a textului adoptat duminica de parlament 'pentru a face fata epidemiei de COVID-19', transmite AFP. Textul instituie 'starea de urgenta sanitara' dupa modelul starii de urgenta prevazute de o lege din 1955 si activate dupa atentatele din noiembrie 2015 de la Paris, soldate cu 130 de morti. Starea de urgenta prevede masuri care limiteaza libertatea de deplasare si de intrunire, incalcarile fiind pedepsite cu amenda de 135 de euro, 1.500 de euro in caz de recidiva si,…