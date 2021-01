Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana legate de un acord comercial post-Brexit vor continua duminica, dupa ce Londra a anunțat ca actuala oferta a UE ramane inacceptabila, a afirmat sambata o sursa din cadrul guvernului britanic, transmite Reuters. In lipsa unui acord, schimburile intre…

- Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier a anulat o reuniune in vederea unei informari a Celor 27, prevazuta vineri dupa-amiaza, despre situatia negocierilor post-Brexit cu Regatul Unit, a anuntat un purtator de cuvant al Uniunii, relateaza Reuters potrivit news.ro. Aceasta decizie…

- Spania va începe un program de vaccinare la scara larga împotriva coronavirusului în ianuarie și se așteaza sa acopere o parte substanțiala a populației în șase luni, a declarat duminica premierul Pedro Sanchez, relateaza Reuters. El a spus ca Spania și Germania sunt…

- Ungaria si Polonia au blocat prin veto, luni, adoptarea proiectului bugetului Uniunii Europene aferent perioadei 2021-2027 si a finantarilor in curs, in cadrul unei reuniuni la nivel de ambasadori, a anuntat presedintia germana a Consiliului European, provovand o criza in UE in toiul celui de-al doilea…

- Premierul Mateusz Morawiecki a trimis o scrisoare institutiilor Uniunii Europene prin care ameninta ca va bloca prin veto bugetul pe 2021-2027 al blocului comunitar daca accesul la fondurile UE este conditionat de respectarea statului de drept de catre guverne, relateaza Reuters. Scrisoarea, similara…

- Franta a lansat un apel catre liderii tarilor membre ale Uniunii Europene sa adopte masuri impotriva Turciei, dupa ce presedintele turc Tayyip Erdogan l-a atacat dur pe omologul sau francez Emmanuel Macron, punandu-i la indoiala "sanatatea mintala" si i-a chemat pe turci sa boicoteze produsele frantuzesti,…

