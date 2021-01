Stiri pe aceeasi tema

- Franta va extinde intervalul orar al interdictiei de circulatie in 15 zone ale tarii pentru a combate raspandirea COVID-19, au anuntat vineri autoritatile franceze, care au confirmat mai multe incidente petrecute in noaptea de Anul Nou.

- Restrictiile se vor aplica si in noaptea de Anul Nou, insa se va face o derogare de la reguli in noaptea de Craciun, fiind permise intalniri de maximum 6 persoane. In plus, muzeele, teatrele si cinematografele franceze vor ramane inchise cel putin pana pe 5 ianuarie. Aflati amanunte de pe digi24.ro.

- Franta va relaxa prudent restrictiile antiepidemice pe 15 decembrie prin eliminarea declaratiilor pe proprie raspundere pentru deplasari, dar va fi instituita o interdictie de circulatie nocturna valabila inclusiv pentru Anul Nou, iar redeschiderea foarte asteptata a muzeelor, cinematografelor si…

- Pana pe data de 11 ianuarie, Ungaria va menține restricțiile impuse impotriva raspandirii noului coronavirus, inclusiv interdicția de circulație pe timp de noapte care va ramane in vigoare și in noaptea de Revelion. Ungaria prelungește restricțiile Interdictia de circulatie pe timpul nopții, instituita…

- Parcul de distractii Disneyland din Paris, detinut de compania Walt Disney Co, isi va inchide din nou portile odata cu intrarea Frantei intr-o noua perioada de izolare la domiciliu pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, a precizat joi compania, potrivit Reuters. Disneyland…

- Circa 12.000 de politistii urmeaza sa fie mobilizati pentru aplicarea acestei masuri de prevenire a agravarii epidemiei de COVID-19, valabila in Franta timp de patru saptamani, cu posibilitatea prelungirii. Vorbind la o conferinta de presa, Jean Castex a mai precizat ca, timp de cel putin…

- Incepand de vineri, in Paris și alte opt localitați din Franța se va impune interdicția de circulație intre orele 21:00 și 06:00. Francezii iși vor putea parasi locuințele doar daca au asupra lor acte care sa dovedeasca necesitatea deplasarii in acel interval orar, relateaza Agerpres.Masura va fiaplicata…

- Administrația de la Paris a anunțat, miercuri, reinstituirea starii de urgența pe terioriul Franței începând cu 17 octombrie. Președintele Emmanuel Macron afirma ca autoritațile nu au pierdut controlul asupra epidemiei coronavirus. În acest timp,…