Franta a anuntat vineri ca au loc discutii pentru ca membrii permanenti ai Consiliul de Securitate al ONU sa convina in cadrul unei videoconferinte pentru organizarea de discutii privind abordarea impactului epidemiei de coronavirus in zonele de conflict din lume, relateaza Reuters. ''Ideea unei pauze (in lupte) pe motive umanitare trebuie discutata in mod clar la Consiliul de Securitate si speram ca aceasta intalnire va avea loc pentru a putea merge in aceasta directie'', potrivit unui comunicat al presedintiei franceze. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Alexandru…