Coronavirus: Franța anulează toate marile adunări publice. Bilanțul îmbolnăvirilor în Hexagon a ajuns la 73 Toate adunarile mai mari de 5.000 de persoane în spații limitate și câteva evenimente desfașurate în exterior, cum ar fi semi-maratonul de la Paris, au fost anulate ca urmare a epidemiei de coronavirus, potrivit AFP.



Ministrul Sanatații, Olivier Véran, a precizat la finalul unei ședințe extraordinare a a consiliului pentru coronavirus, ca în Franța au fost confirmate alte 16 cazuri de infectare cu noul virus, bilanțul îmbolnavirilor ridicându-se la 73.

Sursa articol si foto: hotnews.ro

