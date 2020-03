Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. Inca 25 de cadre medicale din Spitalul Suceava au fost confirmate cu coronavirus. Totalul a ajuns la 52, transmite Antena 3. Problemele de la Spitalul din Suceava se agraveaza de la o ora la alta. Rezultatele testelor sosite luni dupa-amiaza arata ca alte 25 de cadre medicale sunt infectate…

- Spania a inregistrat 1.002 decese din cauza coronavirusului si 19.980 de cazuri confirmate de contagiere, potrivit ultimelor date difuzate vineri de Ministerul Sanatatii, transmite EFE, care noteaza ca, intr-o perioada de 24 de ore, s-au inregistrat 235 de decese, in crestere cu 30%, informeaza Agerpres.…

- Tarile care au mers pe „imunizare de turma“ au anumarul contaminarilor in Olanda a crescut cu 29% in ultimele 24 de ore, ajungand la 2.051, iar bilantul mortilor este de 58, au anuntat autoritatile olandeze.untat, ieri, o crestere alarmanta a numarului de de imbolnaviri si decese cu noul coronavirus.

- Italia, cea mai afectata tara din Europa de pandemia de coronavirus, a depasit pragul de 2.000 de morti, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 349 de decese, conform unui bilant publicat luni seara de Agentia de Protectie Civila, relateaza AFP si Reuters.Astfel, bilantul a ajuns la 2.158 de decese,…

- Guvernul italian a decis sâmbata trimiterea a 20.000 de specialisti suplimentari în spitalele din tara pentru a face fata epidemiei de coronavirus care afecteaza peninsula, Italia fiind cea mai afectata tara de pe continentul european, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Potrivit masurii,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca, in perioada 24-28 februarie, au fost raportate inca 59 de cazuri nou-confirmate de rujeola, in sapte judete. Numarul total al imbolnavirilor de rujeola in Romania a trecut de 19.500, din care 64 de...

- In perioada ianuarie - noiembrie 2019, datoria externa totala a crescut cu 7,262 miliarde de euro. In structura, datoria externa pe termen lung a insumat 72,971 miliarde de euro la 30 noiembrie 2019 (68,1% din totalul datoriei externe), in crestere cu 6,9% fata de 31 decembrie 2018. Datoria externa…

- 70% dintre turistii (romani si straini) din 2019 au preferat cazarea in structure de primire turistica tip hotel/aparthotel In Romania, doar 47% din totalul spatiilor de cazare sunt camere de hotel/apart-hotel Regiunea Centru a inregistrat cea mai mare crestere a numarului de turisti in 2019 fata…