- In ciuda starii de urgenta decretata pe fondul pandemiei de coronavirus si al avertizarilor repetate formulate de autoritati ca oamenii sa stea in casa, multi romani au iesit sambata, 21 martie, la plimbare pe strada sau prin mariel parcuri ale Capitalei.

- Deși ne aflam in stare de urgența pe fondul pandemiei de COVID-19 și autoruitațile au transmis avertizari repetate, mulți romani au ieșit pe strada și in parcuri. Polițiștii i-au intampinat și le-au retransmis recomandarea sa ramana in case.

- ​Florin Cîțu este nemulțumit de pesediștii care critica guvernul, susținând ca nu este nicio diferența între ei și cei care nu respecta regimul starii de urgența. Într-o postare pe Facebook, anunțata ca „avertisment”, el le cere acestora sa nu mai mearga la televiziuni…

- Franta a instituit izolarea generala la domiciliu pentru intreaga populatie pentru cel putin 15 zile. Cei care nu respecta regula vor fi amendati cu 135 pana la 375 euro, scrie Le Figaro. Se poate iesi din...

- Australia si Canada au fost adaugate pe lista tarilor care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, iar in acest caz romanii care vin in tara din aceste zone vor intra in izolarea la domiciliu. Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,…

- A crescut numarul bistrițenilor aflați in izolare la domiciliu, de la 126 la 236, in timp ce alte persoane au ieșit din izolare. In județ, a fost confirmat un singur caz de infectare cu coronavirus. Conform informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, in Bistrița-Nasaud…

- Primul argeșean amendat pentru ca nu a respectat masura izolarii la domiciliu. Informația ne este confirmata de prefectul județului Argeș, Emanuel Soare. Amenzile pornesc de la 5.000 de lei ajungand pana la 20.000 de lei. ”Scopul nostru nu este de a amenda oamenii, ci de a-i face sa conștientizeze situația.…

- Izolarea la domiciliu este o gluma in Romania. Autoritațile spera sa ne fereasca de o epidemie rugandu-i pe romanii care vin din zone infectate sau care au intrat in contact cu persoane bolnave sa stea izolați la domiciliu. Romanii insa fac ce și cum au chef, caci autoritațile nu ii pazesc in niciun …