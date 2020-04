Stiri pe aceeasi tema

- Decesul lui Jebril, care avea 68 de ani, a fost confirmat de fostul sau partid, Alianta Fortelor Nationale (NFA).Mahmoud Jebril a fost prim-ministru timp de opt luni in 2011, dupa izbucnirea revoltei in urma careia a fost inlaturat de la putere dictatorul libian Muammar Gaddafi.NFA a transmis condoleante…

- 27 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul pandemiei de COVID-19 pana in prezent, informeaza duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Un numar de 401 cetateni romani aflati in strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu noul tip de coronavirus. ‘In ceea ce…

- Mai multe comune din judetul Bistrita-Nasaud risca sa devina adevarate focare de COVID-19. Oamenii de aici s-ar fi adunat intr-o casa privata, unde au participat la o intrunire ilegala de rugaciune. Multi dintre ei au acum simptome de coronavirus.

- Autoritațile au mai anunțat inca șase decese cauzate de coronavirus, inregistrate la Spitalul Județean din Suceava. Deces 73 Barbat, 62 ani, jud Suceava, recoltat in 25.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 25.03.2020. Deces 74 Femeie, 69 ani, jud. Suceava, recoltat in 25.03.2020, confirmat in…

- Un barbat suspectat ca planuia sa arunce in aer un spital din statul american Missouri in care sunt tratați pacienții cu coronavirus, a fost ucis intr-un schimb de focuri cu agenții FBI, potrivit autoritaților citate de BBC

- Ministerul Sanatații a alocat 5 milioane de lei pentru continuarea investițiilor și dotarea noului spital din Falticeni, informeaza Prefectura Suceava. Totodata ministerul a alocat Direcției de Sanatate Publica din Suceava 750.000 lei pentru achiziționarea unui sistem de detectare moleculara (Real Time…

- Conectata la un tub de oxigen, ca sa poata respira, Daniela, medic veterinar, vorbește despre suferința cauzata de coronavirus, de pe un pat de spital din Italia: „Imi pare rau pentru modul in care ma vedeți acum. Sunt inchisa și izolata intr-o camera din spital. Nu pot sa deschid fereastra.”

- "Astazi, la Oradea, un autocar intreg a fost introdus in carantina dupa ce o persoana din autocar, venind din Milano, s-a dovedit a fi cu febra.A fost dusa la spital ,restul pasagerilor au fost dusi la locul de carantina si asteptam rezultatul analizelor.Daca analizele sunt pozitive la unii dintre ei…