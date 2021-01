Fostul presedinte bolivian Evo Morales a fost testat pozitiv la coronavirus si primeste tratament pentru a combate simptomele asociate bolii, potrivit unui comunicat difuzat de biroul sau de presa marti seara, transmite Reuters. Si ministrul apararii din Columbia, Carlos Holmes Trujillo, a fost testat pozitiv la COVID-19 si va intra obligatoriu in carantina, transmite EFE, care aminteste ca in aceasta saptamana sunt deja doi membri ai cabinetului presedintelui Ivan Duque confirmati cu coronavirus. Evo Morales "este in prezent in stare stabila si primeste ingrijiri medicale", se precizeaza in comunicatul…