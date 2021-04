Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turismului din Spania, Reyes Maroto, a declarat miercuri ca tara sa ar putea incepe sa foloseasca pasaportul de vaccinare impotriva COVID-19 in luna mai, atunci cand targul international de turism FITUR urmeaza sa aiba loc la Madrid, informeaza Reuters. „Am putea fi in masura sa incepem sa…

- Ministrul turismului din Spania, Reyes Maroto, a declarat miercuri ca tara sa ar putea incepe sa foloseasca pasaportul de vaccinare impotriva COVID-19 in luna mai, atunci cand targul international de turism FITUR urmeaza sa aiba loc la Madrid, informeaza Reuters. "Am putea fi in masura sa incepem sa…

- Asociația Internaționala de Transport Aerian (IATA) a transmis o scrisoare oficiala catre Uniunea Europeana (UE). Prin intermediul acestei scrisori se cere implementarea de „restricții la granița bazate pe dovezi”. Practic, companiile aeriene cer adoptarea unor documente care sa ateste ca un calator…

- Primele 550.000 de doze de vaccin chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19 au sosit marti in Ungaria, singura tara din Uniunea Europeana care a aprobat utilizarea acestui ser, a anuntat guvernul premierului Viktor Orban.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a respins din nou, in presa germana de sambata, criticile in sensul ca Uniunea Europeana ar fi incheiat prea tarziu acorduri cu companiile farmaceutice pentru livrarea de vaccinuri, relateaza AFP. Dificultatile intampinate in aprovizionarea…

- Pentru a putea face fața amenințarii noilor mutații ale Covid-19, Uniunea Europeana cere evitarea calatoriilor neesențiale intre țarile din bloc, catalogand situația sanitara ca fiind una „foarte grava”. Decizia a fost luata joi, la finalul unui summit prin videoconferința al celor 27 de state membre.…

- Brazilia, una dintre țarile care duce greul pandemiei, a inceput de astazi campania de vaccinare impotriva COVID. Asta dupa ce autoritațile sanitare au aprobat de urgența doua vaccinuri: Sinovac, produs in China și cel dezvoltat de Astra Zeneca și Oxford.

- Finalul anului 2020 nu a adus doar vaccinul anti-Covid-19 ci si informatia ca Uniunea Europeana si Republica Populara Chineza au ajuns la un acord, de principiu, in ceea ce priveste acordul economic.