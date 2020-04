Coronavirus: Finlanda prelungeşte controalele la frontieră până la 13 mai Guvernul finlandez a prelungit si inasprit marti controalele la frontiera, restrictionand intrarile si iesirile din tara pana la 13 mai, pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Autoritatile de la Helsinki au urmarit cu tot mai mare ingrijorare strategia liberala a Suediei vecine in contextul pandemiei, temandu-se ca navetistii transfrontalieri ar putea accelera raspandirea virusului in partile nordice ale Finlandei, unde exista o numeroasa populatie in varsta si unde resursele de terapie intensiva sunt limitate. "Scopul guvernului este de a reduce si mai mult deplasarile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile finlandeze au prelungit controalele la frontiera pana la 13 mai, pentru a limita raspandirea noului coronavirus, transmite Reuters. Au fost restricționate intrarile și ieșirile din...

- Guvernul finlandez a plasat in izolare zona capitalei Helsinki, focarul epidemiei de coronavirus in Finlanda, pentru a opri deplasarile si a evita astfel raspandirea noului coronavirus in tara, relateaza Reuters.Deplasarile din sau catre regiunea Uusimaa au fost interzise incepand de vineri…

- Guvernul finlandez a plasat in izolare zona capitalei Helsinki, focarul epidemiei de coronavirus in Finlanda, pentru a opri deplasarile si a evita astfel raspandirea noului coronavirus in tara, relateaza Reuters.

- Martti Ahtisaari, fost președinte al Finlandei, a fost testat pozitiv la noul coronavirus, a informat biroul sau de presa, potrivit Reuters.”Infectia a fost confirmata luni, 23 martie. Presedintele Ahtisaari se simte bine, data fiind situatia”, a comunicat biroul ex-presedintelui finlandez.In varsta…

- Grecia va institui de luni izolarea generala la domiciliu a intregii populatii pentru a limita propagarea noului coronavirus, a anuntat duminica premierul Kyriakos Mitsotakis, relateaza AFP si Reuters.

- Primul argeșean amendat pentru ca nu a respectat masura izolarii la domiciliu. Informația ne este confirmata de prefectul județului Argeș, Emanuel Soare. Amenzile pornesc de la 5.000 de lei ajungand pana la 20.000 de lei. ”Scopul nostru nu este de a amenda oamenii, ci de a-i face sa conștientizeze situația.…

- Pana la 70% din populatie cel mai probabil va fi infestata cu coronavirusul care se extinde in prezent in lume, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, adaugand ca, din moment ce nu exista un antidot in prezent, eforturile trebuie sa se concentreze pe incetinirea raspandirii, relateaza…

- Provincia Hubei din China a inregistrat, joi, 411 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus COVID-19, a transmis, vineri, comisia de sanatate a provinciei, citata de Reuters și preluat de mediafax.Vezi și: Se face țandari blocul anti-PSD / SURSE Numarul noilor imbolnaviri a prezentat…