Adunarile publice de peste 20 de persoane vor fi interzise in regiunea capitalei finlandeze Helsinki, pentru a combate cresterea numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, au anuntat vineri autoritatile acestei tari, informeaza Reuters. Chiar daca media zilnica de contaminari in ultimele 14 zile la 100.000 de locuitori se mentine in Finlanda la 58, cea mai mica din Europa, autoritatile sanitare subliniaza ca rata este de aproape doua ori mai mare in regiunea capitalei si ca din acest motiv sunt necesare noi restrictii. "Numarul maxim de persoane ce se vor putea aduna la evenimente publice…