Coronavirus: Finlanda extinde măsurile de combatere a epidemiei Finlanda va extinde pe 13 aprilie cu o luna, pâna pe 13 mai, aplicarea majoritatii masurilor destinate tinerii sub control a focarului epidemiei de COVID-19, a declarat luni premierul Sanna Marin, informeaza Mediafax citând Reuters.



În ultimele saptamâni, Finlanda a restrictionat traficul la granite, a interzis întâlnirile publice cu mai mult de 10 persoane, a închis scolile pentru majoritatea elevilor si a îndemnat populatia sa stea acasa cât mai mult.



Majoritatea restaurantelor s-au închis dupa ce, saptamâna trecuta,…

Sursa articol: hotnews.ro

