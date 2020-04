Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda va extinde pe 13 aprilie cu o luna, pâna pe 13 mai, aplicarea majoritatii masurilor destinate tinerii sub control a focarului epidemiei de COVID-19, a declarat luni premierul Sanna Marin, informeaza Mediafax citând Reuters. În ultimele saptamâni, Finlanda a restrictionat…

- Finlanda va extinde pe 13 aprilie cu o luna, pana pe 13 mai, aplicarea majoritatii masurilor destinate tinerii sub control a focarului epidemiei de COVID-19, a declarat luni premierul Sanna Marin, informeaza Reuters. In ultimele saptamani, Finlanda a restrictionat traficul la granite, a interzis intalnirile…

- Bilantul pandemiei noului coronavirus in Regatul Unit a crescut la 463 de morti - cu 41 mai multi intr-o zi - a anuntat Guvernul lui Boris Johnson. Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut de la 8.077 - cat era marti la 9.529 miercuri, a precizat intr-un comunicat Executivul. Parlamentul…

- Guvernul finlandez a plasat in izolare zona capitalei Helsinki, focarul epidemiei de coronavirus in Finlanda, pentru a opri deplasarile si a evita astfel raspandirea noului coronavirus in tara, relateaza Reuters.

- Guvernul finlandez recomanda anularea tuturor evenimentelor publice cu mai mult de 500 de participanti pentru a preveni raspandirea coronavirusului, a declarat joi premierul Sanna Marin, al carei guvern se pregateste pentru un scenariu in care circa o treime din populatia Finlandei ar ajunge sa fie…

- Italia suspenda plata ratelor la creditele ipotecare, din cauza epidemiei cu coronavirus Plata ratelor la creditele ipotecare va fi suspendata pe intreg teritoriul Italiei din cauza epidemiei de coronavirus, a declarat marti ministrul adjunct al Economiei. "Da, acesta va fi posibilă pentru persoane…