Coronavirus: Filipine îşi închide frontierele pentru cetăţenii străini Filipine isi va inchide frontierele pentru cetatenii straini si va limita numarul propriilor cetateni autorizati sa intre pe teritoriul tarii, din cauza cresterii cazurilor de contagiere cu coronavirus in arhipelag, informeaza miercuri AFP.



Aceasta masura temporara a fost decisa in conditiile in care numarul de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore a atins luni cel mai ridicat nivel din ultimele sapte luni, 5.404, cifra care, potrivit expertilor, risca sa se dubleze pana la finalul lunii.



Cele mai multe dintre aceste cazuri au fost inregistrate in capitala si regiunea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filipine isi va inchide frontierele pentru cetatenii straini si va limita numarul propriilor cetateni autorizati sa intre pe teritoriul tarii, din cauza cresterii cazurilor de contagiere cu coronavirus in arhipelag, informeaza miercuri AFP, potrivit AGERPRES. Aceasta masura temporara a fost…

- Franta isi va inchide de duminica frontierele pentru tarile din afara Uniunii Europene, ''cu exceptia unui motiv imperios'', pentru a incerca sa limiteze raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat vineri premierul Jean Castex, relateaza AFP. ''Orice intrare…

- Portugalia va limita incepand de duminica, timp de 15 zile, plecarile propriilor cetateni in afara granitelor tarii, ca urmare a progresiei necontrolate a celui de-al treilea val de COVID-19, care joi a provocat un nou record zilnic de 303 morti si 16.432 de noi infectari in aceasta tara cu 10,3 milioane…

- Australia probabil nu isi va redeschide frontierele pentru calatorii straini in 2021 si aceasta in pofida campaniilor de vaccinare ce vor continua in intreaga lume, a apreciat luni un inalt responsabil australian in domeniul sanatatii, Brendan Murphy, informeaza AFP. Brendan Murphy, secretar in Departamentul…

- Danemarca isi va inchide frontierele pentru cetatenii sud-africani din cauza circulatiei in aceasta tara a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2, au anuntat autoritatile daneze marti seara, informeaza miercuri AFP. Decizia acestei tari nordice, care nu a inregistrat deocamdata niciun caz cu aceasta…

- Japonia a anuntat sambata ca va interzice intrarea in tara a cetatenilor straini nerezidenti, din 28 decembrie, din cauza noii tulpini de coronavirus care este foarte contagioasa, transmite Reuters potrivit news.ro. Interdictia va fi in vigoare pana la sfarsitul lunii ianuarie, a anuntat guvernul…

- Interdictia va fi in vigoare pana la sfarsitul lunii ianuarie, a anuntat guvernul printr-un comunicat. Cetatenii japonezi si rezidentii straini vor avea permisiunea de a intra, dar trebuie sa prezinte dovada unui test de coronavirus negativ efectuat cu 72 de ore inainte de plecarea spre Japonia si trebuie…

- Israelul a anuntat luni ca va interzice intrarea strainilor din toate tarile in incercarea de a preveni raspandirea unei noi tulpini de coronavirus considerata a fi deosebit de contagioasa, informeaza agenția DPA, citata de Agerpres.De miercuri la ora 14.00 (12.00 GMT), numai cetatenii israelieni si…