Coronavirus: FIFPro denunţă impactul pandemiei asupra fotbalului feminin FIFPro, sindicatul mondial al fotbalistilor, a denuntat miercuri impactul pandemiei de coronavirus asupra fotbalului feminin, subliniind ca jucatoarele sunt expuse reducerilor salariale si pierderii locurilor de munca, relateaza EFE.



Intr-o ancheta realizata in randul jucatoarelor din 62 de tari intre lunile iulie si octombrie, FIFPro a conchis ca "progresele recente in directia egalitatii de gen sunt amenintate" de urmarile pe care le are pandemia asupra jucatoarelor.



Potrivit sindicatului, "in 47% din tarile analizate, jucatoarelor le-au fost reduse sau suspendate salariile".… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

