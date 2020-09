Stiri pe aceeasi tema

- Festivitatile de Revelion din Times Square se vor desfasura anul acesta in absenta publicului numeros care se reunea in mod traditional in celebra piata din orasul New York, au anuntat miercuri organizatorii, precizand ca, in contextul pandemiei de COVID-19, planuiesc un

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti britanicilor sa lucreze de acasa daca este posibil si a ordonat restaurantelor si barurilor sa inchida mai devreme, pentru a tine sub control raspandirea celui de-al doilea val de Covid-19, noile restrictii urmand probabil sa ramana in vigoare in urmatoarele…

- Joi, India a anunțat creșteri record in ceea ce privește cazurile noi de coronavirus și decesele cauzate de virus, transmite digi24.ro. Astfel, numarul total al cazurilor a depașit deja 4,4 milioane, potrivit ministerului sanatații din aceasta țara, relateaza Reuters. Citește și: Peste 900.000 de decese…

- Cursa populara a maratonului de la Londra a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, dar cursa de elita, rezervata atletilor de performanta, se va desfasura pe 4 octombrie, conform agentiei Reuters.Maratonul Londrei, care atragea anual circa 40.000 de alergatori si care permitea strangerea…

- Cea de-a 72-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, considerate echivalentul premiilor Oscar in industria de televiziune, se va desfasura intr-un format complet virtual din cauza epidemiei de COVID-19, care continua sa se propage in Statele Unite, informeaza AFP. Organizatorii…

- Statele Unite au raportat marti 1.592 de decese legate de noul coronavirus în 24 de ore, bilant ce nu a mai fost atins timp de doua luni si jumatate, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, informeaza miercuri AFP si Reuters, citate de Agerpres. La mijlocul lunii mai au fost…

- Liderii mondiali vor trimite videoclipuri in loc sa se intalneasca fizic la New York pentru a participa la reuniunea statelor membre ONU, in septembrie. Decizia a fost luata, miercuri, in contextul pandemiei de COVID-19, scrie Reuters.

