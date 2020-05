Coronavirus: Festivalul "Rock en Seine", anulat din cauza pandemiei Festivalul de muzica rock "Rock en Seine" a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19, au declarat organizatorii marti, citati de DPA. The Cure si Rage Against the Machine figurau in acest an pe afisul acestei manifestari cu durata de trei zile, care urma sa sa desfasoare in perioada 29 august - 1 septembrie in parcul Saint-Cloud, cu vedere la raul Sena. "Trebuie sa recunoastem ca aceste trei zile nu pot avea loc in forma pe care am sperat-o in acest an", au anuntat organizatorii. Ei spera sa poata gazdui din nou festivalul - care atrage anual zeci de mii de participanti - in 2021 si, intre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carnavalul Notting Hill programat anual in cartierul cu același nume din Londra, Marea Britanie, a fost anulat in acest an, din cauza pandemiei de coronavirus.Este pentru prima oara in istoria de 54 de ani a acestui carnaval cand festivitațile la care participau anual sute de mii de persoane a fost…

- Federatia Italiana de Fotbal (FIGC) a anulat toate competitiile de juniori si tineret care erau suspendate de la inceputul lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus, transmite dpa. Federatia a precizat ca cele 15 ligi, de baieti si fete, nu isi vor incheia sezonul 2019-20. …

- Festivalul de la Edinburgh, cel mai mare eveniment cultural din lume dedicat spectacolelor artistice, a carui editie din 2020 urma sa aiba loc in luna august, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii sai, citati de AFP. "Pentru prima data in istoria…

- Turneul de tenis de la Wimbledon va fi amanat, in contextul pandemiei de coronavirus, a anunțat vicepreședintele Federației germane de tenis. Organizatorii turneului urmeaza sa ia decizia finala in cursul acestei saptamani, insa decizia de anulare a turneului de Grand Slam este considerata a fi una…

- Concursul Eurovision 2020 a fost anulat, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii intr un comunicat de presa.Spectacolul trebuia sa aiba loc in luna mai, la Rotterdam.Cu regret profund, trebuie sa anuntam anularea Eurovision Song Contest 2020 de la Rotterdam", au anuntat organizatorii,…

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…

- Presedintia chineza a Consiliului de Securitate al ONU a anulat luni ultimele doua reuniuni care erau pe agenda sa in aceasta saptamana din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP, citand surse diplomatice, potrivit Agerpres.Dupa anularea saptamana trecuta a reuniunilor prevazute pentru…

- Organizatorii de la Miami Open au decis sa amane turneul, dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat oficial pandemie de coronavirus, potrivit Sky Sports Italy. Aceasta informatie vine la...