Cea de-a 55-a editie a Festivalului International de Film de la Karlovy Vary, din Republica Ceha, ce urma sa inceapa in luna iulie, a fost amanata din cauza restrictiilor impuse pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus si urmeaza sa fie organizata anul viitor in perioada 2-10 iulie, au anuntat marti organizatorii, transmite DPA.



Dupa indelungi dezbateri, organizatorii au decis in cele din urma ca festivalul nu va mai avea loc in acest an. Ei au luat in discutie si variante privind desfasurarea festivalului intr-o forma sau alta cu impact redus, fara public etc, insa au decis…