Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat vineri ca s-a triplat incidența cazurilor COVID-19 in București și ca estimarea specialiștilor este ca in luna septembrie s-ar putea inregistra aproximativ 800 de infecții pe zi in regiunea București-Ilfov. Acesta a admis și ca nu are nicio soluție pentru…

- Cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 asociate prezenței la școala au legatura mai mult cu situația epidemiologica din localitate, arata un studiu american publicat in revista Nature și citat de Edupedu.ro . Astfel, rata de infectare nu este influențata in mod considerabil de cursurile facute in format…

- SRI anunta, joi, ca s-a inregistrat un atac cibernetic cu aplicatia ransomware PHOBOS, la Spitalul Clinic Nr.1 CF Witting din Bucuresti. Atacatorii au cerut plata unei sume de bani, insa institutia nu s-a conformat. Activitatea curenta a spitalului nu a fost intrerupta. SRI vine cu o serie de sfaturi…

- Polițiștii au deslușit motivul pentru care zeci de persoane au participat la o petrecere cu furci, topoare, sabii și cazmale, care a avut loc in Capitala. Totul ar fi fost regizat pentru un videoclip. Chiar și așa participanții s-au ales cu amenzi de 16.000 de lei. “Cu privire la imaginile aparute in…

- Noua Zeelanda va prelungi alerta COVID-19 din capitala Wellington cu inca doua zile, conform unui anunt facut duminica de autoritatile locale care au precizat ca exista inca un risc de infectare cu noul...

- Unul dintre tinerii aflați in stare grava, dupa ce in mașina in care se aflau a explodat o butelie, a murit. Celalalt a fost dus la spital. Potrivit ISU București – Ilfov, tanarul care a fost gasit in stare de inconștiența in urma exploziei a decedat. Cel de-al doilea a fost transportat la Spitalul…

- Moldovenii au luat cu asalt astazi centrul de vaccinare anti-COVID amplasat pe strada Nicolae Testemițanu din Capitala. Aici doritorii de a se imuniza pot alege unul dintre serurile anti-COVID: Pfizer, AstraZeneca sau Sinopharm.

- Un elev, in varsta de 8 ani, de la o școala din Capitala, a fost ranit, luni, dupa ce un dulap s-a prabușit peste el. Accidentul ar fi avut loc la Școala Gimnaziala Nr.206 din cartierul Drumul Taberei. Potrivit primelor informații, personalul medical sosit la fața locului ii acorda elevului ingrijiri…