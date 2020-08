Festivalul Filmului Spaniol din Malaga inaugureaza vineri cea de-a 23-a sa editie (21- 30 august), dupa ce a fost amanata in luna martie in plina criza a coronavirusului, devenind astfel prima mare reintalnire a industriei cinematografice dupa izolarea determinata de pandemie, relateaza EFE. Saisprezece filme, noua dintre ele spaniole si sapte ibero-americane, fac parte din sectiunea oficiala a festivalului, care a anuntat ca va adopta toate masurile prevazute in protocoalele sanitare impotriva coronavirusului pentru a garanta securitatea participantilor. Filmele spaniole in competitie sunt "Hasta…