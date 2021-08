Stiri pe aceeasi tema

- ”Este o intrebare generala care vizeaza strategia de parcare. Raspunsul o sa-l aveti in noul regulament de parcare pentru municipiul Bucuresti, pe care il vom lansa in scurt timp in dezbatere publica. In linii mari, avem un dezechilibru care vine din faptul ca avem niste parcari platite cu un numar…

- Președintele american Joe Biden a anunțat o noua cerința pentru încurajarea achizițiilor de produse fabricate în Statele Unite, aceasta urmând sa întareasca politica „Made in America”, unul dintre proiectele fanion ale predecesorului sau, republicanul Donald Trump,…

- Major League Soccer (MLS) si campionatul Mexicului (Liga MX) vor continua discutiile in vederea unei posibile fuziuni ce ar duce la infiintarea unui campionat nord-american de fotbal, au declarat mai multi oficiali pentru Reuters. Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat recent ca este…

- Vicepresedinta americana Kamala Harris s-a intalnit marti cu presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, ultima etapa a unui turneu de doua zile in America Latina, prima sa calatorie oficiala in strainatate al carei obiectiv principal vizeaza reducerea afluxului de migranti din America Centrala…

- Festivalul International de Film de la Cannes, ajuns la cea de-a 74 -a editie si care se va desfasura in perioada 6 si 17 iulie, a anuntat miercuri ca va cere tuturor participantilor un certificat sanitar care sa demonstreze ca au fost vaccinati sau ca nu sunt purtatori de coronavirus, relateaza EFE.…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a prezentat scuze in mod oficial Chinei in numele tarii sale pentru masacrul din anul 1911 in care 303 chinezi au fost ucisi de rebeli in orasul Torreon, in timpul Revolutiei mexicane, relateaza dpa si Reuters. Masacrul a avut loc intre 13 si…

- Bilanțul deceselor dupa ce o linie suspendata de metrou s-a prabușit cu tot cu vagoane in Mexico City, a crescut la 24. In tot acest timp, furia populației crește, iar autoritațile sunt acuzate de un șir de catastrofe care au lovit unul dintre cele mai mari sisteme de transport in masa din lume, potrivit…