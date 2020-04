Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a expulzat aproape 3.000 de migranti etiopieni in ultimele saptamani, in pofida temerilor ca astfel de masuri ar putea accelera raspandirea coronavirusului in aceasta tara situata in Cornul Africii, a anuntat luni Organizatia Natiunilor Unite, relateaza AFP.De la jumatatea lunii martie,…

- Apple si Google, divizie a grupului Alphabet, au anuntat vineri ca vor colabora pentru crearea unei tehnologii de urmarire a contactelor, care are rolul de a incetini raspandirea coronavirusului prin permisiunea oferita utilizatorilor de dispozitive de a opta pentru un sistem care catalogheaza alte…

- Arabia Saudita va suspenda toate zborurile internationale incepand de duminica si timp de doua saptamani in cadrul luptei impotriva raspandirii noului coronavirus in aceasta tara, care a inregistrat 86 de cazuri de contagiere, relateaza AFP, citeaza agerpres.ro.

- "Ne aflam in mijlocul unui eveniment global, spre deosebire de orice altceva din istoria existenței statului", a afirmat Netanyahu in timpul unei conferințe de presa susținute la biroul sau din Ierusalim, informeaza The Time of Israel. Ministerul Sanatații din Israel a inregistrat 109 cazuri de contaminare…

- Ministrul Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a vorbit de la tribuna Parlamentului despre evolutia situației epidemiologice in țara și masurile intreprinse de autoritați pentru a preveni raspandirea epidemiei virusului COVID-19.

- PESTE 110.000 DE CAZURI CORONAVIRUS: Organizația Mondiala a Sanatații susține zilnic o informare de presa despre cele mai recente actualizari ale coronavirusului. Italia, locul celui mai grav focar din afara Asiei, a anunțat ieri ca va pune in carantina 16 milioane de oameni, in timp ce se lupta pentru…

- Romania suspenda toate zborurile din și catre Italia, pana pe 23 martie, pentru a limita raspandirea coronavirusului Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni, suspendarea zborurilor din si catre Italia pana pe 23 martie. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în…

- In China, raspandirea coronavirusului mortal accelereaza, dupa cum anunta presedintele Xi Jinping, insa cercetatorii chinezi sustin ca au izolat tulpina virusului, ca prim pas in realizarea unui vaccin. Cercetatorii chinezi au anuntat, astazi, ca au izolat cu succes tulpina noului tip de coronavirus…