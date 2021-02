Coronavirus: Europol a emis o notificare privind existenţa unor certificate false de testare pentru COVID-19 Atata timp cat restrictiile de calatorie vor ramane in vigoare din cauza pandemiei, este foarte probabil ca infractorii sa profite de aceasta oportunitate si sa confectioneze si sa vanda certificate false de testare pentru COVID-19, informeaza Europol intr-o notificare de alerta timpurie. Au aparut deja mai multe cazuri in care certificate de testare pentru COVID-19 false au fost vandute unor calatori, se mentioneaza intr-un comunicat al Europol de luni. O retea de falsificatori care vindea certificare de testare negativa la COVID-19 a fost destructurata pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Documente false, precum rezultate negative pentru teste COVID, pentru evitarea restricțiilor de calatorie sint vindute in aeroporturi, gari și pe internet, arata Europol, citat de The Guardian. Este vorba despre oameni sau grupari care produc și vind certificate false COVID in intreaga Europa. „Atit…

- Europol a avertizat luni calatorii sa nu aiba incredere, in aeroporturi, in falsele certificate de teste negative la Covid-19 puse in vanzare de crima organizata. Acestea se vand pentru sume mergand pana la 300 de euro bucata, scrie ziarul francez Le Point. Acest avertisment vine dupa arestarea mai…

- Calatorii sa nu aiba incredere, in aeroporturi, in falsele certificate de teste negative la Covid-19 puse in vanzare de crima organizata pentru sume mergand pana la 300 de euro bucata, a avertizat, luni, Agentia europeana de politie Europol, informeaza HotNews.ro , care citeaza ziarul francez Le Point.…

- Agentia europeana de politie Europol a avertizat luni calatorii sa nu aiba încredere, în aeroporturi, în falsele certificate de teste negative la Covid-19 puse în vânzare de crima organizata pentru sume mergând pâna la 300 de euro bucata, scrie ziarul francez…

- Avertismentul Europol vine dupa ce mai mulți suspecți au fost arestați pentru ca vindeau certificate false de necontaminare pe aeroporturile din Marea Britanie si Franta. Și in Spania și Olanda au fost identificate astfel de cazuri, in mediul online. Vanzarile aveau loc prin intermediul unor mesagerii…

- Agentia europeana de politie Europol avertizeaza calatorii sa nu cumpere, pe aeroporturi, false certificate cu teste negative de covid-19 de la crima orgaizata - cu pana la 300 de euro, anunța news.ro. Acest avertisment intervine dupa arestarea mai multor suspecti care vindeau false certificate…

- Traficul de false teste negative COVID, care se vand cu pana la 300 de euro pe bucata, este in floare in marile aeroporturi din Europa, dupa cum avertizeaza Europol. Țarile unde traficul este in floare sunt Marea Britanie, Franța, Spania și Olanda, conform news.ro . In Spania și Olanda, certificatele…

- Fortele de ordine franceze au dezmembrat o retea care facea trafic cu certificate pentru teste negative la COVID-19 pe care le vindeau cu sume cuprinse intre 100 si 300 de euro pasagerilor care calatoreau cu avionul in strainatate, transmite vineri EFE.Secretarul de stat pentru transporturi,…