Coronavirus: Europa relaxează şi mai mult restricţiile impuse de la jumătatea lunii martie Tarile europene relaxeaza gradual restrictiile impuse pentru a limita raspandirea COVID-19, in contextul in care numarul noilor cazuri de infectare cu noul coronavirus ramane in general scazut comparativ cu perioada de varf, noteaza luni dpa.



In Austria, autoritatile intentioneaza sa relanseze la finalul lunii mai viata culturala prin autorizarea evenimentelor evenimentelor cu cel mult 100 de spectatori. Acestia vor trebui sa pastreze intre ei o distanta de cel putin 1 metru.



Incepand de luni, 25 mai, autoritatile de la Copenhaga le permit persoanelor cu resedinta permanenta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ jumatate dintre tarile din Europa si-au relaxat restrictiile impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, a informat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit DPA. Pentru a lupta impotriva pandemiei, 44 de state europene au impus restrictii partiale sau complete asupra…

- Danemarca devine astfel a doua tara din Europa, dupa Austria, care anunta o relaxare treptata a masurilor impuse pentru a incetini raspandirea noului coronavirus.Autoritațile de la Copenhaga susțin ca au luat decizia dupa scaderea numarului de imbolnaviri.Danemarca a anunțat ca incepe o „redeschidere…

- "Protest fața de restricțiile impuse persoanelor varstnice" Foto: Arhiva. Reprezentanți ai pensionarilor protesteaza fața de restricțiile impuse persoanelor vârstnice prin ordonantele militare în vigoare și cer revizuirea masurii prin care se aloca intervalul orar 11:00-13:00 pentru deplasarea…

- Mai multe țari europene incep sa renunțe, gradual, la restricțiile impuse de criza Covid-19 in contextul unor previzibile probleme economice. Franța anunța ieșirea din izolare pe 11 mai, in timp ce Germania a redeschis magazine mici și menține distanțarea sociala.

- Incepe relaxarea restricțiilor impuse in unele țari europene dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus. Austria, Cehia si Danemarca sunt primele tari care au decis relaxarea in saptamanile urmatoare a restrictiilor antiepidemice, dand semnalul si pentru alte tari europene care vor reluarea activitatilor…

- Danemarca devine astfel a doua tara din Europa, dupa Austria, care anunta o relaxare treptata a masurilor impuse pentru a incetini raspandirea noului coronavirus.Autoritațile de la Copenhaga susțin ca au luat decizia dupa scaderea numarului de imbolnaviri.Danemarca a anunțat ca incepe o „redeschidere…

- Autoritațile au anunțat luni ca pe teritoriul Romaniei, pana la aceasta ora, in carantina instituționalizata sunt 9.464 de persoane și alte 124.235 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala. Noul bilanț complet este aici.In ultimele 24 de ore, prin structurile…

- Mai multe state din lume au declarat stare de urgenta din cauza noului coronavirus si urmeaza sa isi inchida temporar frontierele incepand de maine.Spania urmeaza sa isi inchida de maine frontierele, masura similara cu cele luate de Italia, care la momentul de fata este cea mai afectata tara…