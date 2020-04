Stiri pe aceeasi tema

- "Impreuna cu coordonatorii grupurilor politice din Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie pe care o conduc in Parlamentul European am avut ieri o videoconferința cu comisarul pentru Piața Interna, Thierry Breton, reprezentantul Franței in Comisia Europeana, la care am discutat despre deciziile…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. "Comisia Europeana a decis suplimentarea fondurilor pentru proiecte legate de Covid-19 pana la 48.5 milioane euro. Decizia ne-a fost comunicata astazi de comisarul pentru Inovație Cercetare, Cultura, Educație și Tineret, Mariya Gabriel, cu care am discutat alaturi de coordonatorii…

- Parlamentul European organizeaza joi o sesiune plenara extraordinara consacrata aprobarii masurilor urgente de combatere a pandemiei COVID-19 in Uniunea Europeana, PE luand masuri pentru ca eurodeputatii sa poata participa la sesiunea plenara si de la distanta. Incepand cu ora locala 10:30…

- Comisia de libertati civile a Parlamentului European (LIBE) si-a exprimat ingrijorarea fata de intentia parlamentului de la Budapesta de a vota extinderea ''starii de pericol'' in Ungaria si modificarile aferente la Codul Penal ungar, in contextul eforturilor de limitare a raspandirii…

- Oficiali ai Uniunii Europene estimeaza ca statele membre vor intra in recesiune in acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, care a afectat puternic lanturile de aprovizionare, ducand la scaderi ale economiilor statelor membre.

- ORA DE VARA 2020. Cand se schimba ora 2020? Cand se trece la ORA DE VARA 2020? Schimbarea orei 2020. Ceasurile trebuie date cu o ora inainte! In anul 2020, se trece la ORA DE VARA 2020 in ultimul weekend din luna martie, adica in noaptea de sambata spre dumunica, 28 - 29 martie 2020. Ceasurile trebuie…

- Activista ecologista suedeza Greta Thunberg a criticat miercuri Uniunea Europeana, care ''pretinde'' ca este ''un lider'' in problema schimbarilor climatice, acuzand-o ca duce o politica favorabila combustibililor fosili, cu ocazia unei interventii la Bruxelles in fata…

- Sectorul turistic din Uniunea Europeana (UE) a pierdut aproape doua milioane de innoptari de la inceputul lunii ianuarie din cauza absentei chinezilor, iar aceasta presupune un cost de un miliard de euro pe luna, a declarat, luni, comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, citat de EFE.…