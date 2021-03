Stiri pe aceeasi tema

- Estonia intra in carantina timp de o luna din cauza tulpinei britanice a virusului SARS-CoV-2, care a fost depistata in 98% din probele analizate, dupa cum a anunțat premierul Kaja Kallas, citata...

- Estonia va intra in carantina timp de o luna pentru a contracara propagarea rapida a variantei britanice a COVID-19, a anuntat luni seara sefa guvernului eston Kaja Kallas, citata de dpa, potrivit AGERPRES. Scolile vor trece aproape complet la invatamantul la distanta, iar restaurantele, cafenelele…

- Raspandirea noului coronavirus in Estonia este pe punctul de a atinge proportii critice, avertizeaza un oficial de rang inalt in domeniul sanatatii, iar Guvernul inaspreste restrictiile, in contextul in care aceasta tara baltica este afectata de unul dintre cele mai mari niveluri ale contagiunii…

- COVID 19: Situatia actualizata la nivelul judetului Constanta. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 31.625 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 817 persoane au decedat din randul celor pozitivate. In acest moment, sunt 179 de…

- 64 de cazuri noi de infectare cu Covid 19 la nivelul judetului ConstantaPana astazi, 18 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 771.843 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .717.179 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel…

- Județul Gorj inregistreaza inca 29 de cazuri de COVID 19. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 785 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;5323 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 4945 persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu, iar 261 persoane…

- Pana joi, 31 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 632.263 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 560.793 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.322 cazuri noi…

- Directia de Sanatate Publica Galati a plasat in carantina, pentru 14 zile, Unitatea Medico-Sociala de la Ganesti, in care sunt cazati bolnavi cu afectiuni psihice grave, dupa confirmarea cu coronavirus a peste 100 de persoane, informeaza News.ro. DSP Galati a transmis, miercuri, ca au fost…