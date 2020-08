Estonia intentioneaza sa modifice reglementarile de intrare in tara legate de coronavirus de la 1 septembrie, informeaza miercuri dpa. Calatorii din tari cu o rata de infectie mai mare de 16 cazuri la 100.000 de locuitori vor putea alege daca doresc sa intre in carantina timp de 14 zile si autoizolare sau sa efectueze un test de coronavirus la sosirea in aceasta tara baltica membru al UE, a decis marti guvernul de la Tallinn. Pana in prezent, Estonia cerea calatorilor din zone cu risc ridicat intrarea in carantina. Aceasta masura va fi acum completata de o procedura de testare in doua etape. "Aceasta…