- Danny Zausner, directorul Federatiei americane de tenis, care organizeaza turneul US Open, ultimul Grand Slam al anului, a anuntat, marti, ca turneul newyorkez este mentinut deocamdata la datele prevazute, 31 august-13 septembrie, in ciuda pandemiei de coronavirus, informeaza cotidianul L'Equipe, preluat…

- Turneul de tenis de la Wimbledon va fi amanat, in contextul pandemiei de coronavirus, a anunțat vicepreședintele Federației germane de tenis. Organizatorii turneului urmeaza sa ia decizia finala in cursul acestei saptamani, insa decizia de anulare a turneului de Grand Slam este considerata a fi una…

- Vicepresedintele Federatiei Germane de Tenis, Dirk Hordorff, spune ca este aproape sigur ca turneul de la Wimbledon (29 iunie - 12 iulie) nu se va disputa, informeaza lesoir.be, potrivit News.ro."Am auzit deja ca este aproape sigur ca sezonul pe iarba nu se va desfasura", a declarat…

- ​All England Lawn Tennis Club a anuntat, miercuri, ca evalueaza toate scenariile posibile pentru editia din acest an a turneului de la Wimbledon, inclusiv amânarea si anularea din cauza pandemiei Covid-19, potrivit News.ro.“AELTC continua sa evalueze în detaliu toate scenariile…

- Oficialii turneului de tenis de la Wimbledon au anuntat ca vor continua pregatirile pentru ca turneul de Mare Slem sa se desfasoare conform planului, cu incepere din data de 29 iunie. Vestea vine dupa ce organizatorii de la Roland Garros au comunicat ca principalul eveniment pe zgura al sezonului a…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au precizat ca nu au deocamdata in plan sa anuleze sau sa amane competitia, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, potrivit news.ro."In timp ce noi continuam planificarea turneului in acest moment, ramane o situatie in continua evolutie…