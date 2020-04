Stiri pe aceeasi tema

- Influentul ministru turc de interne, Suleyman Soylu, si-a prezentat duminica demisia dupa ce a fost aspru criticat pentru modul in care a gestionat izolarea populatiei in scopul de a opri raspandirea noului coronavirus, noteaza AFP. "Fie ca natiunea mea, careia nu am vrut niciodata sa-i…

- Bulgaria a decis interzicerea temporara a intrarii cetatenilor tuturor tarilor terte pe teritoriul sau prin trecerea frontierei pe cale aeriana, maritima, feroviara sau rutiera, a anuntat sambata Ministerul de Interne bulgar, informeaza BTA, potrivit Agerpres.De asemenea, este suspendata intrarea…

- Autoritațile romane au pregatit patru scenarii ale epidemiei de coronavirus. Pentru ca primele trei s-au adeverit deja, specialiștii se pregatesc pentru al patrulea. Scenariul patru al epidemiei va fi atins atunci cand numarul de imbolnaviri depașește valoarea de 2001. Ministrul Sanatații Nelu Tataru…

- Teatrul Municipal ‘Matei Visniec’ din Suceava a suspendat temporar, incepand de marti, toate reprezentatiile programate in perioada urmatoare, in contextul evolutiei noului coronavirus. ‘In contextul recentelor reglementari emise atat de Ministerul de Interne – Directia pentru Situatii de Urgenta, cat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a ordonat garzii de coasta sa nu le mai permita migrantilor sa încerce sa traverseze Marea Egee pentru a ajunge în Uniunea Europeana, invocând motive de siguranta a acestora, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres.„Nu sunt permise…

