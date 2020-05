Coronavirus: Erdogan anunţă relaxarea substanţială, de luni, a restricţiilor din Turcia Turcia va redeschide luni cafenelele, restaurantele, parcurile si alte locuri publice, care au fost inchise din martie pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza DPA. Interdictiile de intrare si de iesire valabile pentru 15 provincii si orase, inclusiv capitala Ankara si centrul financiar Istanbul, vor fi ridicate, a anuntat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Salile de sport, piscinele, gradinile si muzeele se vor redeschide si ele, a mai spus Erdogan intr-un discurs televizat catre natiune dupa o reuniune a cabinetului. Pe de alta parte, barurile in care se fumeaza narghilea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

