Coronavirus: Erdogan anunţă patru noi zile de izolare în Turcia Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni patru noi zile de izolare incepand de sambata pentru a reduce raspandirea coronavirusului, subliniind in acelasi timp ca masurile restrictive vor fi ridicate progresiv, relateaza AFP. "Intre 16 si 19 mai, va fi in vigoare o interdictie de iesire pe strada", a spus Erdogan intr-un discurs adresat natiunii la finalul unui consiliu de ministri la Istanbul. Guvernul turc le-a interzis de mai multe saptamani locuitorilor sa iasa din casa in weekend, o masura luata pentru evitare adunarilor. Afirmand ca Turcia a reusit sa "controleze epidemia", a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

