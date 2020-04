Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni o interdictie de circulatie pentru persoane timp de trei zile, incepand cu 1 mai, in 31 de orase si provincii din Turcia pentru a limita raspandirea noului tip de coronavirus, informeaza dpa.

- Presedintele turc Recep Erdogan a anuntat luni seara ca in viitorul weekend va fi impusa o interdictie de circulatie a persoanelor in 31 de orase si provincii din Turcia in scopul limitarii raspandirii noului coronavirus. Parlamentul Turciei a adoptat luni seara o lege aproband eliberarea a zeci de…

- Autoritatile turce au ordonat, vineri, locuitorilor din 31 de localitati, intre care Istanbul si Ankara, sa ramana in case timp de 48 de ore, in cadrul noilor masuri stricte pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.Ministerul de Interne a anuntat ca ordinul va ramane…

- In Turcia au fost sistate sambata toate cursele feroviare intercity si au fost limitate zborurile interne, in timp ce numarul de cazuri de infectare cu coronavirus a crescut la aproape 5700 - cu o treime intr-o singura zi - si s-au confirmat 92 de decese provocate de epidemia de COVID-19, informeaza…

- Turcia a anuntat miercuri ca a înregistrat primul sau caz de infectare cu noul coronavirus, un barbat care a calatorit recent în Europa si a carui stare de sanatate este "buna", potrivit ministrului Sanatatii, citat de AFP. "Ieri (marti) seara, rezultatul testului…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat luni ca este "inacceptabil" ca Turcia sa faca presiuni asupra Uniunii Europene "pe spatele refugiatilor", deschizand frontierele sale cu Grecia, relateaza AFP si Reuters. "Este inacceptabil ca presedintele (Recep Tayyip) Erdogan si guvernul sau…