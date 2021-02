Presedintele francez, Emmanuel Macron, a propus joi, intr-un interviu acordat cotidianului britanic Financial Times, ca tarile bogate sa transfere 3% pana la 5% din vaccinurile COVID-19 pe care le au in stoc in Africa, continent in lipsa crunta, noteaza AFP. In interviu, seful statului francez a declarat ca va supune aceasta idee reuniunii liderilor G7 care va avea loc vineri. Cancelarul german, Angela Merkel, este "de acord" cu aceasta initiativa, a precizat el. "Spun: +sa transferam astazi 3% sau 5% din vaccinurile pe care le avem in stoc in Africa+. Acest lucru nu are niciun impact asupra ritmului…