- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut vineri „anglo-saxonilor”, intr-o aluzie la Marea Britanie si Statele Unite, sa renunte la „blocarea” exporturilor de vaccinuri anti-COVID-19 si a ingredientelor necesare producerii acestora, transmite AFP.

- Majoritații adulților cu varsta sub 40 de ani li se va oferi o alternativa la vaccinul Oxford-AstraZeneca din cauza unei legaturi a acestuia cu cheaguri de sange rare. Profesorul Wei Shen Lim, de la Comitetul mixt pentru vaccinare și imunizare (JCVI), a declarat: “Siguranța ramane prioritatea noastra…

- Foarte puține persoane au decedat dupa ce au fost vaccinate impotriva Covid-19, arata un studiu din Marea Britanie, iar majoritatea erau persoane in varsta cu alte afecțiuni care s-au infectat inainte ca vaccinul sa poata produce efecte, relateaza The Guardian.Cercetatorii afirma ca rezultatele studiului…

- Doua dintre vaccinurile folosite cu succes impotriva coronavirusului, Pfizer/BionTech și Moderna, se bazeaza pe ARN messager, o tehnica noua in lumea medicala care are potențialul de a fi folosita pentru combaterea mai multor boli, inclusiv cancerul, arata Digi24 . BioNTech, o companie relativ noua…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a propus joi, intr-un interviu acordat cotidianului britanic Financial Times, ca tarile bogate sa transfere 3% pana la 5% din vaccinurile COVID-19 pe care le au in stoc in Africa, continent in lipsa crunta, noteaza AFP. In interviu, seful statului francez a declarat…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au pledat luni, in cursul unei discutii telefonice, pentru "o stransa cooperare bilaterala si multilaterala" in fata pandemiei de COVID-19 si a schimbarilor climatice, potrivit unui comunicat al vicepresedintiei…

- Vaccinul de la Pfizer/BionTech neutralizeaza cele trei variante ale SARS-Cov-2 aparute in Marea Britanie si in Africa de Sud, desi capacitatea sa de neutralizare a fost "lejer inferioara" impotriva unei alte variante sud-africane aparute recent, potrivit unei analize a plasmei de la 20 de persoane…