- Un moratoriu asupra datoriei tarilor africane este ''o etapa indispensabila'' menita sa ajute continentul sa traverseze pandemia de coronavirus, in asteptarea stergerii totale a acestei datorii, a afirmat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu pentru Radio France…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau francez Emmanuel Macron doresc sa organizeze o reuniune extraordinara a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate, in sistem videoconferinta, pe tema combaterii epidemiei COVID-19 in zonele de conflict, intr-un moment in care instanta onusiana…

- Franta sustine lansarea unui fond european de salvare, ca raspuns la criza economica provocata de pandemia de coronavirus, care sa fie finantat prin emiterea de obligatiuni comune, dar care ar avea o durata limitata la cinci sau zece ani, a declarat miercuri ministrul francez al Economiei, Bruno Le…

- Companiile vor putea primi granturi de pana la 200.000 de euro prin programul de micro-industrializare remodificat si orientat catre productia de materiale sanitare, a declarat duminica ministrul Economiei, Virgil Popescu. Acesta spune ca programul ar putea fi lansat in cursul saptamanii viitoare.…

- Banca centrala a Chinei a lansat un pachet de 79 miliarde dolari pentru a stimula economia, sustinand companiile a caror activitate a fost grav afectata de epidemia cu coronavirus.Anuntul bancii centrale din China vine in aceeasi zi in care alte banci centrale din regiunea Asia-Pacific au…

- Turneul WTA de la Charleston, programat in perioada 4-12 aprilie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) ar fi participat in premiera la aceasta competiție. Turneul de la Charleston este unul special, desfașurat pe o zgura verde. Simona Halep se declara entuziasmata…

- Liderii de frunte ai Partidului Comunist Chinez au recunoscut ca au existat „lacune si dificultati”in ceea ce priveste modul de gestionare a cazurilor de contaminare cu coronavirus care au pornit de la o piata de fructe de mare din Wuhan, relateaza BBC si AFP.

- Dezastrul de la Cernobil si epidemia cu noul coronavirus aparuta in Wuhan au afectat milioane de oameni, inclusiv dincolo de granitele statelor in care s-au intamplat evenimentele. Ambele au avut loc in state socialiste, controlate, monopartide. Si ambele evenimente au fost initial ascunse de oficiali…