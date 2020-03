Populara actrita Emma Stone, care s-a logodit in decembrie cu producatorul american Dave McCary, a fost obligata sa-si amane planurile de nunta in contextul actualei crize de coronavirus, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. In decembrie anul trecut, dupa o relatie de doi ani, Emma Stone si-a anuntat logodna cu producatorul Dave McCary pe contul sau de Instagram, intr-o postare in care arata fanilor inelul cu diamant pe care il primise. In prezent, dupa trei luni de planificare a ceremonei si dupa declararea epidemiei de coronavirus in intreaga lume, actrita din "La la land" a fost nevoita…