Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatatii al Elvetiei, Alain Berset, a recunoscut sambata ca guvernul elvetian a fost prea optimist dupa primul val de epidemie de COVID-19 cand a decis relaxarea restrictiilor, ceea ce a a facut ca aceasta tara sa inregistreze una dintre cele mai mari rate de contaminare din Europa in timpul…

- Franta a relaxat restrictiile impuse in contextul pandemiei de coronavirus, dupa aproape o luna de carantina stricta care a facut ca numarul de contaminari zilnice cu COVID-19 sa scada pana la 12.450 de cazuri, comparativ cu peste 60.000, cat se inregistrau la inceputul lui noiembrie, informeaza Agerpres…

- Germania, lovita de al doilea val al epidemiei de COVID-19, a atins vineri pragul de 1 milion de persoane testate pozitiv la noul coronavirus, intr-o Europa ce relaxeaza cu prudenta restrictiile, transmite agerpres.ro.

- Ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, a afirmat marti ca tara recastiga controlul asupra epidemiei, insa nu este pregatita sa relaxeze al doilea lockdown national, transmite Reuters. Dupa ce interdictiile de deplasare pe timp de noapte aplicate in marile orase la mijlocul lunii…

- Premierul Italiei a ordonat inchiderea barurilor si a restaurantelor incepand de luni, ora locala 18:00 (19:00, ora Romaniei). Restrictiile prevad de asemenea inchiderea salilor de sport, a piscinelor, cinematografelor, teatrelor si salilor de concert, interdictie totala a prezentei suporterilor…

- Simonetta Sommaruga, presedinta Elvetiei, a facut astazi apel la ”responsabilitatea individuala” a populatiei in fata epidemiei de COVID-19. Aceasta a cerut, de asemenea, cantoanelor sa actioneze rapid in fata cresterii numarului deceselor si al spitalizarilor, potrivit Agerpres. „Am sperat ca vom putea…

- Autoritatile britanice au anuntat luni, in urma unei intensificari a epidemiei noului coronavirus, ca reactiveaza trei spitale de campanie instalate in primavara si urmeaza sa prezinte un sistem de alerta care simplifica ansamblul pestrit de restrictii locale impuse in Anglia, relateaza AFP, potrivit…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat joi o crestere record a numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial, cu 338.779 de cazuri in 24 de ore, pe fondul cresterii infectiilor in Europa, relateaza Reuters.